– Trist og totalt meningsløst. Flotte radioer blir nå bare skrotet og sendt til gjenvinning, sier overingeniør Tord Tjelflaat i det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland.

Han mener en gjenbruksordning er langt mer miljøvennlig. Derfor setter IVAR nå i gang en stor kampanje for innsamling av FM-radioer.

Målet er at radioene kan sendes og brukes i andre land der FM-nettet lever i beste velgående.

Skal sendes utenlands

– Vi setter i gang kampanjen nå, og setter containere på returstasjoner i Rogaland. Håpet er at alle norske renovasjonsselskap gjør det samme, sier Tjelflaat.

Han har tatt kontakt med Norsirk, et av tre selskaper som har ansvaret for innsamling av elektriske produkter. De vil lagre radioene, og jobber for å finne markeder utenlands.

– Både Europa og Afrika er aktuelt. Vi leter aktivt og regner med at dette skal gå i orden, sier administrerende direktør Stig Ervik.

Han hilser initiativet fra IVAR velkommen.

– Det er viktig å prøve å få til gjenbruk før resirkulering, sier han.

Ervik understreker at ødelagte radioer blir resirkulert på en skikkelig måte. Norsirk vil nå teste innkomne radioer for å sjekke om de er gode nok til å sendes utenlands.

FM-nettet er nå slukket i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. I Rogaland blir ikke nettet slukket før i juni, men allerede nå kommer mange gjenvinningsstasjonen i Sandnes med gamle FM-radioer.

Millioner av FM-radioer

– Nordmenn eier mellom 10 og 20 millioner FM-radioer. Mange blir nå kastet. Her er der et enormt potensial for gjenbruk, sier Tord Tjelflaat.

Tord Tjelflaat i det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland håper resten av landet vil bli med på å sende gamle norske FM-radioer til gjenbruk i andre land. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Avfall Norge, en paraplyorganisasjon for de kommunale renovasjonsselskapene, hilser initiativet fra Rogaland velkommen. Fagsjef Henrik Lystad i Avfall Norge håper resten av landet nå starter lignende innsamling.

– Stortinget endret forurensningsloven like før jul. Der blir det slått fast at gjenbruk skal prioriteres før gjenvinning, sier Lystad.

Gjenbruk mer miljøvennlig enn resirkulering

Gjenbruk er mye mer miljøvennlig enn å gjenvinne materialene i de gamle radioene, sier han.

– Folk synes nok også dette er en mye smartere løsning. Det virker jo unødvendig å skrote brukbare produkter.

– Men FM-nettet er allerede slukket flere steder i landet. Kommer ikke dette vel seint?

– Ja, dette er et godt spørsmål jeg ikke har noe godt svar på. Men jeg håper kommuner og renovasjonsselskap over hele landet nå kan kaste seg rundt og få en skikkelig innsamlingsordning, sier han.

Lystad oppfordrer også butikkene til å få i stand gode mottak av gamle FM-radioer.