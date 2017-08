Flyvrak kan være britisk bombefly

Vrakrestene ble funnet langs traseen til den planlagte strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England.

– Fagfolk vi har rådført oss med, mener at flyvraket er et bombefly av typen Short Stirling, sier prosjektdirektør for North Sea Link, Thor Anders Nummedal i Statnett til NTB.

Leder Ivar Kraglund ved Norges Hjemmefrontmuseum synes funnet er interessant.

– Flyet hadde en sentral og viktig rolle under krigen. Disse vrakrestene kan både gi svar til de etterlatte og til historikere, sier han til NRK.

Flere kan ikke gjøres rede for

Short Stirling var et stort britisk bombefly med fire motorer. I Norge ble det brukt av de allierte til å frakte forsyninger til hjemmestyrkene Milorg, forklarer Kraglund.

– Dette pågikk i økende grad fra høsten 1944 og utover. Det var ikke bare Stirling som ble brukt til dette formålet, men Stirling var dominerende.

Ivar Kraglund leder Norges Hjemmefrontmuseum. Foto: Privat

Rundt tretti av flyene med fire motorer som fløy inn forsyninger til Milorg gikk tapt under oppdragene. 19 av disse flyene var Short Stirling-fly.

– De vendte ikke tilbake til basen. De kan enten ha blitt skutt ned, flydd i fjellet eller blitt sporløst borte. Det er seks eller sju Stirling-maskiner som man rett og slett ikke kan gjøre rede for, sier Kraglund.

Muligens kan de nye vrakrestene fortelle noe om hva slags operasjoner de stammer fra.

Mange fly fikk problemer

Allierte fly gjennomførte trolig et sted mellom 1.200 og 1.300 flyginger med utstyr til Milorg. 717 av disse var vellykkede.

– Det betyr ikke at resten gikk tapt, men de fikk vanskeligheter. De måtte returnere med uforrettet sak, sier Kraglund.

Vrakrestene som har dukket opp utenfor Bryne, er et halehjul og rester av en motor. Ved Hjemmefrontmuseet skulle de gjerne sett at det var funnet enda flere deler.

– Foreløpig kan vi bare anta at delene stammer fra en Stirling. Men det virker trolig ut fra de bildene jeg har sett, sier Kraglund.

– En slags krigsgrav

Bombeflyene Stirling hadde mannskap på 7–8 personer.

– Vi snakker i litt vid forstand om en krigsgrav. Ny informasjon om flyene som ble borte, gjør at man kan finne ut mer om skjebnen flyene og menneskene om bord led, sier Kraglund.

Han tror likevel det vil være krevende å si akkurat hva som skjedde med flyet. Det kan være alt fra fiendtlig aktivitet til teknisk feil, eller til og med dårlig vær.

Flyene leverte blant annet våpen, ammunisjon, uniformer, sigaretter og whisky, skriver NTB.