Flyvrak funnet utenfor Bryne

Et flyvrak er funnet rundt 60 kilometer vest for Bryne, langs traseen til en planlagt strømkabel mellom Norge og England. – Fagfolk vi har rådført oss med, mener at flyvraket er et bombefly av typen Short Stirling, sier prosjektdirektør for strømkabelen North Sea Link, Thor Anders Nummedal i Statnett til NTB.