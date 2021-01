Flyr over Sirdal i helikopter

Selv om strømmen er tilbake, er det sannsynligvis fortsatt mange feil i lavspentnettet i Sirdal, opplyser Harald Vengen i Agder Energi nett. – Vi sender opp et helikopter i dag også for å få oversikt. Det er fortsatt mange feil, som vi skal jobbe med de nærmeste dagene. Men nå har vi gjort det mest akutte, slik at folk har fått strømmen tilbake, sier Vengen. Han utelukker ikke at strømmen kan falle ut igjen.