2020-tallene viser at sju av ti flypassasjerer er borte. Inntektene har falt dramatisk, mens utgiftene stort sett er de samme som før.

Ingenting tyder på at 2021 blir annerledes, og nå varsler Avinor at det er helt vesentlig med penger fra staten også neste år.

– Trafikkprognosene er ikke altfor optimistiske med tanke på flytrafikken, sier Petter Johannessen, konserndirektør for økonomi og finans i Avinor.

Petter Johannessen, konserndirektør for økonomi og finans i Avinor. Foto: Avinor

Akkurat hvor mye flyplassene trenger, vil ikke Johannessen ut med før de har henvendt seg formelt til Samferdselsdepartementet. Men at Avinor trenger milliardbeløp til å drive sine 44 flyplasser også i 2021, er hevet over enhver tvil.

Vil inn i statsbudsjettet

I august ble det klart at Avinor tror de vil miste inntekter på mellom 7 og 8 milliarder kroner i 2020.

For å kunne drive videre i 2021 er både Avinor og privatdrevne Haugesund lufthavn Karmøy altså helt avhengig av ekstraordinær støtte via statsbudsjettet. Det legger regjeringen fram 7. oktober.

– Det er utrolig viktig for flyplassens framtid at vi kommer på statsbudsjett for 2021, sier Tore Lillenes, som er lufthavnsjef for Haugesund lufthavn Karmøy.

I går ble det klart at regjeringen også gir krisestøtte til Sandefjord lufthavn ut året.

Trengte kriselån

Et kriselån på 10 millioner kroner fra Haugaland kraft var helt nødvendig for at Haugesund lufthavn Karmøy kunne holde åpent da koronapandemien stengte Norge 12. mars.

Lånet holdt liv i flyplassen fram til revidert nasjonalbudsjett kom 12. mai. Da fikk Avinor 5 milliarder kroner i en krisepakke, og av disse fikk Haugesund lufthavn Karmøy 56,8 millioner.

– Den støtten var alfa og omega, sier Tore Lillenes.

Hans T. Egeland har ikke lastet veldig mye bagasje på Haugesund lufthavn Karmøy i år sammenlignet med tidligere år. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han er ansatt i Lufthavndrift AS, som driver Haugesund lufthavn Karmøy. Selskapet inngikk i fjor en 20-årig avtale med Avinor om å drifte og utvikle flyplassen, som den eneste av over 40 flyplasser i landet.

Stortinget ville se om private kunne drive flyplassen mer effektivt og utvikle et rutetilbud tilpasset regionen. Koronapandemien kom derfor ekstra ubeleilig.

– Vi var godt i gang med nye utenlandsruter til Aberdeen, Krakow, Porto og Malta og lå an til en passasjervekst på 10 prosent i 2020, sier Lillenes.

Fordel å drive privat

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) var en av mange politikere som engasjerte seg da Haugesund lufthavn Karmøy slet i mars. Han har en klar forventning om at både Avinor og Haugesund lufthavn Karmøy får støtten de trenger.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Erik Waage / Erik Waage

– Alle prognoser, både nasjonalt og internasjonalt, tyder på at reisevirksomheten også neste år blir lav. Avinor trenger sannsynligvis 5 milliarder kroner neste år, sier Stensland.

Samtidig har Haugesund lufthavn Karmøy tatt grep for å få bedre kontroll på økonomien. Med 200 ansatte er de faste kostnadene relativt stabile, men ledelsen har gjennomført en rekke kostnadskutt.

– Som en privatdrevet flyplass har vi hatt en enklere jobb med å snu oss rundt og kutte kostnader. Jeg vil påstå at vi i dag er Norges mest kostnadseffektive flyplass, sier Lillenes.