Flyplassen treng 35 millionar kroner

Kommunane på Haugalandet får nå spørsmål til politisk behandling om dei vil gi eit lån på til saman 20 millionar kroner til Haugesund Lufthamn på Karmøy. Driftsselskapet på flyplassen er delvis privat og delvis offentleg eigd. Det treng til saman 35 millionar kroner for å gjenoppbygge drifta på flyplassen, etter to økonomisk tunge år under pandemien.