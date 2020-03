Flyplassen kan bli stengt

To av utanlandsrutene frå Haugesund lufthamn er kansellerte fram til byrjinga av april. Og det har blitt færre innanriksavgangar. Lufthamnsjef Tore Lillenes, seier til Haugesunds avis at dei er førebudde på at dei må stenga på sikt. Men lufthamna vil uansett vera open for ambulansefly og beredskap.