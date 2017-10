Flyplass bruker robotklippere mot fugleplage

Stavanger lufthavn Sola er blant de flyplassene i Norge med flest sammenstøt mellom fly og fugler, viser tall fra Luftfartstilsynet. Sammenstøtene, såkalte «bird strikes», skaper trøbbel for flyplassen og flyselskapene.

Prosedyren er nemlig at flyene må settes på bakken og kontrolleres av en tekniker, før de får fly videre. Senest på tirsdag ble to fly på Haugesund lufthavn Karmøy rammet av bird strike. Begge flyene ble forsinket med flere timer.

– Det er en evigvarende kamp der vi hele tiden må lete etter nye tiltak som kan redusere problemet, sier operativ sjef Morten Wathne i Avinor.

Nå har Stavanger lufthavn gått til innkjøp av robotgressklippere for å redusere antallet sammenstøt mellom fly og fugl.

Jobber uforstyrret

Morten Wathne i Avinor. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Robotene skal både skremme vekk fuglene, og sørge for at gresset ved rullebanen er utrivelig kort for fuglene.

Og robotene kan jobbe uforstyrret mens flyene dundrer forbi på rullebanene.

– Før klippet vi gresset med en traktor som hadde en klipper bak. Da kunne vi ikke ha trafikk på banen samtidig. Nå er ikke dette en utfordring lenger. I tillegg er kvaliteten på klippingen mye bedre nå, sier Wathne.

Har prøvd det meste

Kampen mot fuglene har pågått i lengre tid ved flyplassen. Det meste er prøvd: Å jakte på fuglene med gevær, å ha en egen hund som skulle skremme vekk fuglene, og kanonskudd. Ingen av disse metodene har vist seg å virke spesielt godt.

Så langt ser det ut som robotgressklipperne er redningen.

– Nå blir det klippere langs hele rullebanen på begge sider. Vi håper det skal virke, slik at vi ikke får disse konfliktene mellom fugler og fly, sier Wathne.