Fly omdirigert til Sola

Dårleg vêr og mykje vind ved Haugesund lufthavn, Karmøy, førte til at Ryanairs fly frå Malaga vart omdirigert. – Sola har kryssande rullebaner, dermed skal det mykje til for at me må stenga, seier Morten Wathne, sjef for operativ drift ved Stavanger lufthavn, til Stavanger Aftenblad.