Flor og Fjære vil ha vekk helikoptera

Flor & Fjære på Sør-Hidle har sendt brev til Strand kommune om at dei blir plaga av helikopterstøy og at dei gjerne vil ha ei stillesone rundt hagen på øya, skriv Strandbuen. Tidlegare i sommar har turistar på Preikestolen klaga over at det sirklar helikopter over turistattraksjonen. Nå fortel eigarane av Flor og Fjære at dei opplever det same, og at det gjer det vanskeleg for deltakarane på guida turar å høyre kva som blir sagt.