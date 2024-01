Flomfare i Rogaland

Det venta væromslaget gjør at det er varslet flomfare på gult nivå i Rogaland på søndag, skriver Varsom.

Det er mye snø og is på veier og i bekke- og elveløp. Snøsmelting og regn opp mot 400-600 meter over havet kan føre til lokale oversvømmelser og overvann over veier som følge av tette rister, stikkrenner, og andre tette vannveier.

Det ventes ikke flom i elver, men økende vannføring og eventuell ispropper kan føre til lokale oversvømmelser i bekker og små elver.