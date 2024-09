Flest varme steder i Rogaland i går og tropenatt

Åtte av de ti stedene med høyest temperatur i Norge i går, ble målt i Rogaland. Tre av målestasjonene i Rogaland viste over 30 grader for første gang i september. Aller varmest var det i Etne i går med 30,6 grader som satte norgesrekord for september.

Men Sauda var like bak med 30,5 grader.

I natt har det tropenatt i Eigerøy. Laveste temperatur var 20,1 grader.

Dagen i dag blir også varm, men ikke fullt så varm som i går ifølge statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.