Flere voldshendelser i Stavanger sentrum

Politiet har fått flere meldinger om voldsepisoder i området Domplassen/Torget i Stavanger sentrum.

Politiet er på stedet med flere patruljer for å få oversikt.

– Det kan virke som at hendelsene har sammenheng, og at det er noen ungdommer som er ute for å lage kvalm ved å slå ned folk, skriver politiet i Sør-Vest på X.

Det er ikke meldt at noen er alvorlig skadd.