Flere vil kjøpe sauekjøtt

Norgesgruppen og Rema merker at flere kunder vil kjøpe sauekjøtt, skriver Nationen. Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier at de merker økt etterspørsel etter at Matsjokket ble sendt på NRK, og at de nå henter inn nye produkter av sau.