Flere vil ikke ha Moderna

Flere Pfizer-vaksinerte i Stavanger snur i døra når de får vite at andre dose blir med Moderna-vaksinen, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger kommune tok i bruk Moderna-vaksinen i forrige uke, og smittevernoverlege Ruth Midtgarden anslår at mer enn ti personer har sagt nei til denne vaksinen.

Hun tror årsaken er at koronavaksine er nytt og ukjent og at Moderna kan gi flere bivirkninger enn Pfizer.

Smittevernoverlegen understreker at Moderna er like trygg som Pfizer og anbefaler folk å ta den vaksinen de får tilbud om.