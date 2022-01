Flere uten strøm i Ryfylke

Lnett har søndag formiddag fem høyspentfeil hvor 150 er uten strøm. I tillegg er det enkelte feil i lavspentnettet som medfører at et fåtall kunder er uten strøm, skriver Lnett i en pressemelding. Høyspentfeilene nå er i Sandnes, Gjesdal og Hjelmeland kommuner. Totalt i løpet av lørdag kveld og natt til søndag har 4085 kunder i Lnett vært uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den største feilen var på Hundvåg i Stavanger, men her har folk fått strømmen tilbake.