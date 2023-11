Flere unge brukte stemmeretten

Valgdeltakelsen økte blant unge i Stavanger ved valget i høst. Stavanger kommune går dermed mot den nasjonale trenden der stadig færre unge bruker stemmeretten sin.

– Vi er glade for at tiltakene kommunen gjennomførte har hatt effekt, sier fungerende ordfører Henrik Halleland.

Det er ikke snakk om stor økning, fra 48,2 prosent i 2019 til 50,6 prosent i år for 20-24-åringene. Nasjonalt falt valgdeltakelsen fra 47 til 45,5 prosent i denne aldersgruppen.