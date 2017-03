– Det skal bli godt å kunne være på en plass som er min. Å få ungene på besøk, i stedet for at det kjekkeste de gjør når de kommer på besøk er å leke med den elektriske sykehussenga, sier Dana Midthus (40).

Hun og mora Lillemor Stølen tar en siste sjekk på rommet på Bergåstjern sykehjem. Her har Midthus tilbrakt de siste sju månedene av livet sitt, etter hjerneslaget for et drøyt år siden. Rent teknisk har hun vært innlagt på en rehabiliteringsavdeling, men som med flere andre slike avdelinger, ligger avdelingen i et sykehjem.

En fornøyd Dana Midthus (40) forlater sykehjemmet for aller siste gang. Mor Lillemor Stølen hjelper til. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Alvorlig og uakseptabelt

Midthus har fått seg egen bolig og er på vei ut, og ble derfor ikke en del av den dystre statistikken. I 2015 var 122 personer i alderen 18–49 år innlagt på langtidsopphold på sykehjem i Norge. 20 av disse bodde der mot sin vilje.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag. Foto: Anders Bergersen / LHL Hjerneslag

– Det er både alvorlig og uakseptabelt, og slik bør vi ikke ha det i Norge, sier Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Men sånn har vi altså hatt det i Norge i flere tiår, dette til tross for at politikere flere ganger har lovet å få de unge ut av sykehjemmene.

– Jeg vil karakterisere det som tidenes løftebrudd. Forskjellige politikere med forskjellig partifarge har i over 20 år lovet at denne praksisen skal opphøre, men den fortsetter og er eksisterende den dag i dag, sier han.

Høie: – Vi jobber konkret

Skar mener rikspolitikere sammen med kommunene nå må finne en løsning på problemet en gang for alle.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er det akkurat det han gjør.

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Fylkesmennene jobber konkret sammen med kommunene og brukerrepresentanter for å få konkrete utflyttingsplaner for dem som bor på sykehjem mot sin vilje. Så seks av disse 20 er det allerede planer for, sier han.

I den tilrettelagte boligen til Dana Midthus i Stavanger er det ennå spor etter hjemkomstfesten. Nå ser hun frem til sin nye hverdag utenfor institusjon.

– Jeg var så redd for at jeg ikke skulle klare å lese bøker, for det var jeg alltid så glad i. Men nå har snart lest ut den siste boka til Kepler. Det tar litt tid, men jeg kjenner nå at jeg kan slappe av når jeg sitter med ei bok. Det er fredelig og stille her, og godt å hive seg i sofaen og lese som et vanlig menneske, sier Midthus.