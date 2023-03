Flere ukrainske flyktninger til Norge

Det kommer trolig 45.000 ukrainske flyktninger tik Norge i år. Tidligere har regjeringen trodd at det skulle komme 35.000 flyktninger, men antall flyktninger til Norge er økende, melder nasjonale myndigheter ifølge direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse. Kommunen har vedtatt å ta imot 770 flyktninger i år, men må trolig bosette flere på grunn av økt flyktningstrøm. Det er utfordrende å skaffe nok boliger til flyktningene, sa Fosse til kommunalutvalget i Stavanger i dag. Kommunen trenger over 300 boliger i år, og vurderer blant annet å ta i bruk hytter fra privatpersoner.