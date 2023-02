De første i køen utenfor Vinmonopolet på kjøpesenteret Maxi i Sandnes fikk slippe inn 09.40 i dag.

Hvert 15. sekund spurter en ny kunde inn i butikken med en stor handlevogn.

Per Christian Munkhaug er nummer 46 i vinkøen, men skulle gjerne vært lenger fremme i køen.

– Det er vanvittig bra vin som slippes. Skal du ha tak i de gode flaskene må du møte opp i køen i dag, sier han.

Per Christian Munkhaug er i gang med vinhandelen. Foto: Erik Waage / NRK

Munkhaug glad i vin og har en kjeller hvor jeg samler på vin, så det er for å fylle opp vinkjelleren med gode viner.

– Hvor mye planlegger du å bruke i dag?

– Får jeg tak i alt jeg har lyst på blir det en kostbar dag, da snakker vi en par ti tusenlapper. Nå har jeg et høyt nummer i køen, så det blir nok en seks, åtte, ti flasker, tenker jeg.

Teltet en uke

– Jeg tenkte at det var galskap, og jeg nektet å bli med på å sitte ute i en uke kun for en flaske vin. Men kjæresten min forklarte meg hva det gikk i, og da ble jeg med.

Det forteller Lauren fra California til NRK. Sammen med kjæresten Thomas har hun overnattet i telt utenfor kjøpesenteret Maxi i Sandnes i en uke.

Eksklusiv vin fra vindistriktet i Bourgogne i Frankrike blir nemlig tilgjengelig hos et utvalg Vinmonopol torsdag.

Vinentusiaster over hele landet har for lengst satt opp telt for å sikre seg edle dråper.

Den dyreste flaska koster over 60.000 kroner.

– Om du får tak i den, kan du selge den videre for 260.000 kroner, sier vinjournalist i Dagens Næringsliv, Merete Bø.

Thomas fra Stavanger overtalte sin amerikanske kjæreste Lauren til å være med på Burgund-slipp: – Vi har ikke funnet ut hva vi skal gjøre med flaskene ennå. Vi kommer nok til å beholde noen og selge noen få, sier Thomas. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ringrev i polkø

Bjørn Håvard Larsen betegnes som en ringrev i Vinmonopolkøen på Aker brygge.

– Det er mange ringrever i køen, en hel revefarm faktisk.

Sett bort fra pandemien, har han hvert år siden 2007 stilt seg i kø for å sikre seg noe av den dyrebare vinen. I år var han seks dager i forkant av Burgund-slippet.

Bjørn Håvard Larsen godt kledd og i kjente omgivelser. Foto: Bård Nafstad / NRK

Aldri før har han vært så sent ute, og må ta til takke med kønummer 12.

Man kan undres hvorfor så mange vil ligge i telt ute i februarkulden, år etter år, for å skaffe seg vin.

– Jeg kjøper dem for å modne dem. Så skal jeg drikke hver jævla dråpe, sier en engasjert Larsen.

Men flere og flere gjør profitt av vinkjøpet. Man kan tjene over 200.000 kroner for å selge videre en flaske Burgund-vin.

Henrik Malme og Bjørn Håvard Larsen. Malme har sittet i kø tre uker før slippet: – I år har det kommet en helt ny gjeng foran som ingen har sett før. Det er artig at vi har nytt blod i køen, sier ringrev Larsen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Eneste kriteriet er at du må fryse

Odd Jarle Nygård er butikksjef for Vinmonopolet hos kjøpesenteret Maxi Sandnes.

– Det er veldig morsomt at folk er så interesserte i det vi driver med, og ikke minst at de forstår betydningen av det vi driver med.

Det er første mann i køen som får velge vin først. Derfor oppstår store køer med telt og soveposer utenfor de 12 Vinmonopolene i Norge som selger vinen.

Det har butikksjefen sansen for.

– Vi har mulighet til å selge viner som man ellers aldri ser tilgjengelig i resten av verden, til den som er først i kø. Det eneste kriteriet er at du må ligge ute og fryse, sier han.

Butikksjef Odd Jarle Nygård sammen med førstemann i køen i Sandnes, Petter Nyhus. Nyhus har med seg en liste hvor han har krysset av vinene han skal ha tak i. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Også butikksjefen for Vinmonopolet i Sandefjord, Tone Weum Elnan, er begeistret for teltlandsbyen som dukker opp utenfor butikken en gang i året.

– Det er bra at noen er så dedikerte til hobbyen sin. Jeg tror de har det hyggelig også. Det går rykter om yatzy og spill, sier hun.

Tone Weum Elnan gikk onsdag gjennom de siste forberedelsene før Burgund-slippet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Bruker oppsparte penger fra aksjer og fond

Utenfor Maxi i Sandnes møter NRK en student som satte opp telt 12 dager før Burgund-slippet.

– For meg er dette min første og siste mulighet til å skaffe meg Burgund-vin. Det er veldig få flasker å få tak i.

Økonomistudenten har tatt ut oppsparte midler fra aksjer og fond for å få råd til de dyre dråpene. Planen er å drikke de fleste flaskene selv, men han tenker også å selge noen av dem.

Ole slo opp telt utenfor Vinmonopolet i Sandefjord 89 timer før slippet. Han sier vinen er ettertraktet.

– Det er kanonviner, og det blir mindre og mindre av dem. Det er absolutt verdt å sove ute. Det er ikke mange årene før du ser at disse vinene nesten blir umulige å få tak i.

Ole i Sandefjord mener køen er verdt det. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han telter sammen med en kompis. De spiller spill, hører på musikk, snakker og diskuterer for å få tiden til å gå.

– Det går helt fint. Det er lyset i enden av tunnelen som driver oss.

Ole ønsker ikke å stå frem med fullt navn i frykt for tyveri.

Vinentusiaster og flaskeflippere

Ingen i køen i Bergen ønsker å gå ut med navn og bilde i NRK.

Noen av dem planlegger nemlig å selge noen av flaskene sine videre. Det er ikke populært i vinmiljøet.

Bjørn Håvard Larsen sier det alltid dukker opp en og annen «flaskeflipper» i køen.

– Vi som er ute etter å få tak i vin som er nesten umulig å få tak i, kaller oss vinentusiaster. Så har du flaskeflipperne som skal gjøre seg noen kroner. Flaskeflipperne blir litt uglesett blant oss drikkere.

Larsen er også whisky-entusiast. Han forteller om Springbank, et destilleri som merker flaskene med navnet til kundene på etiketten.

– Om man selger den på auksjon, er det tydelig hvem som har solgt sjelen sin for noen pund. Det er også et belgisk bryggeri i et kloster, hvor du må signere på at sjelen din ryker til helvete om du videreselger. Vi burde jo nesten hatt en sånn klausul, sier han.

NRK møtte Larsen også under Burgund-slippet i 2019. Da var han aller først i køen:

Her stormer vinelskerne inn når vinmonopolet åpner i Oslo

Vikarierende butikksjef for Vinmonopolet i Valkendorfsgaten i Bergen, Eirik Njøs Storvik, sier han ikke har hørt om det å skrive navn på flaskene som skal selges.

– Det er jo veldig spennende. Jeg kan ikke huske at vi har diskutert noe sånt i Vinmonopolet.

I Bergen har flere for lengst satt opp telt for å sikre seg de edle dråpene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Frykter slutten på Burgundslipp

Vinjournalist Merete Bø i Dagens Næringsliv tror disse flaskeflipperne kan ødelegge muligheten for framtidige Burgund-slipp.

– Jeg har jo forståelse for at de gjør det, men jeg tror det kan bety slutten for disse slippene, sier hun.

Hun forteller at vinleverandørene er veldig opptatte av at vinene deres ikke skal inn i annenhåndsmarkedet.

– Jeg ser for meg at de slutter å slippe vinene sine på polet. Det er enormt synd, for da blir denne vinen ikke lenger tilgjengelig for vanlige folk. De som videreselger Burgund-vin slår litt foten under seg selv.