Flere tar celleprøve

I dag er det ett år siden 26 år gamle Thea Steen døde av livmorhalskreft. Steen var åpen om sin sykdom, og jobbet aktivt med kampanjen #sjekkdeg, som skulle få flere kvinner til å ta celleprøve. Ferske tall fra Kreftforeningen viser at hele 34,109 flere kvinner har tatt celleprøve de siste to årene, og foreningen gir Steen mye av æren for det, skriver Dagbladet.