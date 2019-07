Flere søppelbranner

I det fine været i går, måtte brannvesenet flere ganger rykker ut etter meldinger om brann i søppeldunker og containere. Blant annet på Hellestøstranden i Sola. Årsaken til brannene er ofte engangsgriller. Brannvesenet oppfordrer nå alle til å sørge for at de er helt sikre på at grillen er slukket før den kastes.