Flere smittet på Nord-Jæren

I Stavanger og Sandnes er til sammen 18 personer smittet av koronaviruset siste døgn. 16 er smittet i Stavanger, to i Sandnes. For to av de smittede i Stavanger er smittekilden ukjent, eller usikker. De to i Sandnes er personer under 20 år.