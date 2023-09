Flere slått ned på byen – mann stukket med trepinne på Nærbø

Natt til lørdag rykket nødetatene ut til en rekke hendelser i Rogaland:

Klokken 00.30 ble to menn på henholdsvis 19 år og 29 år bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha ruset seg på et toalett.

Klokken 01.11 ble en mann i 30-årene anmeldt for å ha stukket en tilfeldig mann i 50-årene i magen med en trepinne. Hendelsen skjedde på Nærbø i Hå kommune. Fornærmede skal ikkre være skadet.

I Egersund ble en mann klokken 01:30 bortvist fra sentrum etter å ha oppført seg truende og sjenerende. Mannen i 50-årene dukket kort tid opp igjen ved et utested, og ble anmeldt for å ikke ha etterkommet pålegg fra politiet.

I Haugesund ble en mann i 20-årene klokken 02.00 innbragt til arresten og anmeldt etter å ha opptrådt skremmende og oppført seg ufint. På samme utested ble to andre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter å ha solgt narkotika.

I Sandnes fikk politiet klokken 02.10 melding om slagsmål mellom flere personer i Langgata. Politiet fikk kontakt med en dame som var blitt slått. Flere personer løp fra stedet. Fornærmede lot seg ikke avhøre, og politiet opprettet ikke sak.

I Stavanger ble en person slått ned på et utested klokken 02.34. Mannen i 20-årene forklarte at han ville hjelpe vakten med å få ut en amper gjest, og at han selv ble skallet ned og truffet i nesen. Den ampre gjesten ble anmeldt for kroppskrenking.

Senere, klokken 03.00, ble en mann i 30-årene slått ned utenfor et serveringssted i Sandnes. Ifølge politiet hadde han fått et blått øye og oppsøkte legevakten selv. Mistenkte forsvant fra stedet.

Gjennom natten ble også flere kranglevorne personer bortvist fra Stavanger sentrum.