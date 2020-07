Flere sjåfører tatt for ruskjøring

Politiet har i natt pågrepet fire sjåfører for kjøring i rus.. To av sjåførene hadde passasjerer med seg i bilen. – Dette er et tegn på at det er en del ruskjøring ute på veiene, sier oppdragsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt til NRK.