Natt til tirsdag, rundt kvart over tre, fikk politiet melding om at en eller flere personer var blitt knivstukket utendørs i Revheimsveien i Stavanger.

Politiet rykket ut og traff tre skadde personer.

– Samtlige personer var bevisste, men skadeomfanget er ukjent. Alle tre ble etter hvert overtatt av helsepersonell, sier politiadvokat Marita Hagen til NRK.

Ble pågrepet

Politiet søkte i området med patruljer og hunder, og rundt klokken fem ble to personer pågrepet. Det opplyser politiet i en pressemelding.

– De to er siktet for grov kroppsskade. De vil bli avhørt av politiet så snart som mulig. Vi kan foreløpig heller ikke utelukke at det har vært flere personer involvert i hendelsen, sier Hagen.

Flere timer etter hendelsen er det fremdeles flere politifolk på stedet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De to siktede er under 18 år, og alle involverte i hendelsen skal være i tenårene.

– Om en times tid vil en av de siktede bli avhørt ved Stavanger politistasjon, sier den ene tenåringens forsvarer, Vetle André Mitchell Jensen, som skal bistå sin klient under avhøret.

Spor av blod

NRK har vært på stedet og så flere spor av blod. Tirsdag formiddag er det fremdeles flere krimteknikere på plass.

Politiet har sperret av områder på begge sider av Revheimsveien, der knivstikkingen skal ha skjedd.

Politiet har sperret av området der knivstikkingen skal ha skjedd. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Hagen understreker at politiet er tidlig i etterforskningen.

– Vi har foretatt en del etterforskningsskritt, men kan ikke si så mye mer akkurat nå, understreker politiadvokaten.