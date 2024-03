Flere personer bortvist i løpet av natta

Både i Eigersund, Sandnes og i Stavanger rapporterer politiet om menn som i løpet av natt til søndag ble bortvist fra sentrum.

I Eigersund prøvde en mann i 20-årene å sparke en annen person.

I Sandnes ble en mann i 20-årene bortvist på grunn av ordensforstyrrelser. Mannen dukket opp igjen i sentrum kort tid etter og blir anmeldt for å ikke følge pålegget fra politiet.

I Haugesund dyttet en beruset mann i 30-årene til en politibetjent. Mannen hadde tidligere blitt bortvist fra sentrum. Han ble innsatt i arrest for beruselse. Under kroppslig undersøkelse gjorde han igjen et forsøk på å skade politiet og ble besluttet pågrepet. Mannen anmeldes for forholdene.