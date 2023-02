Flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte i Rogaland

Personene ble tatt prøve av (Igra-prøve) etter funn av storfetuberkulose hos en ku som ble slaktet i november i fjor, skriver FHI.

De positive prøvene sier ikke noe om når smitten har oppstått, eller om det dreier seg om smitte fra dyr eller mennesker.

Nå samarbeider FHI med kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen for å kartlegge potensielle smittekilder, inkludert mulig sammenheng med det aktuelle slaktet.

Fylkeslegen i Rogaland er nå i møte med kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen, får NRK opplyst.

Rogaland bondelag ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt.

De fleste som smittes, utvikler ikke sykdom

En positiv Igra-blodprøve betyr at man er smittet av tuberkulose, men å være smittet betyr ikke at man er syk. Ifølge FHI vil de fleste som smittes, aldri utvikle sykdom.

– Personer som er smittet uten å være syke, kan ikke smitte andre, sier overlege Karine Nordstrand.

Karine Nordstrand i FHI. Foto: Kilian Munch

Påvisningen av storfetuberkulose hos en ku i Norge i november var første påvisning på mange år.

I forbindelse med smittesporingen følges derfor personer som har hatt kontakt med kua, nøye opp.

Ikke risiko for smitte til befolkningen generelt

FHI opplyser at storfetuberkulose primært smitter mellom dyr, men kan også smitte til mennesker. Vanligste smittemåte fra dyr til mennesker er gjennom inntak av upasteurisert melk og melkeprodukter – som altså ikke er varmebehandlet.

– Folkehelseinstituttet anser at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen generelt i dette tilfellet, sier Nordstrand.

«Smitte til mennesker gjennom kontakt med storfe forekommer relativt sjeldent og i all hovedsak til personer som har hatt tett kontakt over tid med et dyr med pågående lungesykdom», skriver FHI.