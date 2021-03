Flere på Fiks Ferrige Ferie

Politikerne i Stavanger har vedtatt å gi mer penger til Fiks Ferrige Ferie som er et sommeropplegg for skoleelever i Stavanger. Det var kaos da bestillingene åpnet på mandag, og tilbudet raskt utsolgt. Nå har Utvalg for Kultur, Idrett og Samfunnsdialog, bevilget 500 000 kroner til ferietilbudet. Det betyr nærmere 300 ekstraplasser.