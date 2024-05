Flere millioner til filmproduksjon i Rogaland

Filmbransjen i Rogaland har 2.5 millioner kroner mer å lage film for i år enn i fjor.

Denne uken fikk Filmkraft tildelt kr 17.4 mill. fra kulturdepartementet for 2024, og det betyr en ekstra søknadsrunde.

Det er tre spillefilmer som blir spilt inn denne sommeren i Rogaland.

Det gjelder Nr 11 av Chezville (Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen), Grevlingene (Paul Magnus Lundø) av 73 Eyes Film, og TV2 humorserien Psykodrama (basert på den populære podcasten med samme navn) med Ole Christoffer Ertvaag og Per Kjerstad.