Flere kvinner i brannyrket

Flere kvinner enn tidligere vil bli brannkonstabler. Av de 100 søkerne som stiller til opptaksprøve for å bli brannkonstabel i Rogaland brann og redning IKS er 10 kvinner. Dette er flere enn ved tidligere opptak, og et gledelig resultat av RBR sitt arbeid for få flere jenter til å søke seg til brannyrket.