– Om folk skal reise vekk i en lengre periode, kan de i hvert fall vurdere å sikre nøklene på en annen måte.

Dette sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt.

Bare den siste uken har han registrert fire innbrudd i hus der alle har benyttet seg av samme fremgangsmåte.

Tyvene låser seg inn i huset, etter å ha brutt opp den lille metallboksen hvor husnøklene ligger.

Politiet oppfordrer folk til å vurdere hvordan de sikrer boligen når de reiser vekk over lengre tid. Foto: Privat

Tyvene har fått med seg store verdier. Politiet mener derfor det er viktig at folk er klar over at nøkkelboksene ikke er helt sikre.

– Det sikreste er å ha nøkkelen med seg når man forlater boligen, sier Solheim

– Bruk heller elektronisk lås

Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia, forteller at nøkkelbokser selger godt året rundt, og at høysesongen er på høsten.

Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia Foto: JERNIA

– En nøkkelboks er ikke 100 prosent sikker. Den kan jo slås i stykker, men man må i hvert fall gjemme den godt.

Karlsen mener elektroniske låser er det beste alternativet.

Også kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz, er enig med Karlsen at et bedre alternativ er elektronisk lås.

– Her har man mulighet til å tildele unike koder som man kan bytte etterpå, om man for eksempel skal ha håndverkere inn i huset. Når de er ferdige, kan man slette koden.

Kan ha brukt spesialverktøy

I forbindelse med forsikring har ikke If noe unntak for å oppbevare nøkler i nøkkelboks, forteller Clementz, mener at folk i alle fall bør gjemme boksen godt når en monterer den.

– Men ulempen er at de som har spesialisert seg på nøkkelbokser vet om alle de lure gjemmestedene, på samme måte som de vet hvor gullsmykkene ligger når de kommer inn i huset, sier han.

Clementz mener at tyver som spesialiserer seg på nøkkelbokser gjerne bruker tid på å spane i forkant, og at de bruker spesialverktøy.

– Det gjør det lettere for dem enn andre tyver å komme seg inn i nøkkelboksene, sier han.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i If forsikring Foto: If

Fikk med seg store verdier

Det siste innbruddet i Rogaland skjedde torsdag formiddag på Sola.

– I tilfellet i dag på Sola har eier reist fra stedet i noen timer, så har uvedkommende vært inne og stjålet, sier Solheim.

Her ble det stjålet PC, sølvtøy, hodetelefoner og andre verdisaker. De andre innbruddene skjedde på Klepp, Stavanger og Sola.

Solheim mener det er bra at folk er kjent med hendelsene den siste tiden, slik at kan være årvåkne.

Rask tilgang til nøkkel kan bety mye

Sector Alarm ser på oppbevaring av nøkler i nøkkelboks som en fordel. De sier at boksene sikrer rask tilgang til boligen ved utrykning fra for eksempel brannvesenet eller fra vekteren.

– Hvis ulykken er ute betyr rask tilgang til boligen veldig mye. En nøkkelboks plassert rett utenfor inngangsdøren vil gi oss muligheten til raskt å sjekke boligen og gjøre nødvendige grep, sier Sissel Eckblad, kommunikasjonssjef i Sector Alarm.