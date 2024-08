Saken oppsummert: Flere personer har ventet over ett år på utbetaling fra lønnsgarantifondet etter at bedriftene de jobbet for gikk konkurs.

Nav har informert om at det kan ta mellom to og 18 måneder å få utbetalt pengene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sagt at de skal rekruttere flere saksbehandlere for å håndtere problemet.

Stortingsrepresentanter etterlyser flere tiltak for å effektivisere saksbehandlingen, inkludert digitalisering og automatisering.

Nav har ansatt to nye saksbehandlere, men advarer om at det vil ta tid før saksbehandlingstidene forbedres.

Venstre mener det er urimelig at folk må vente så lenge på utbetaling etter en konkurs, og foreslår et system med automatisert utbetaling. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det var to lange måneder. To blakke måneder, rett og slett, sa «Kristine».

I to måneder gikk hun uten noen form for inntekt før hun fikk seg en ny jobb.

NRK har i august skrevet om problematikken rundt lønnsgarantifondet hos Nav.

Det kan ta lang tid å få utbetalt. Kristine har ennå ikke fått pengene tre måneder etter konkursen.

Hun fikk beskjed fra Nav at det kan ta alt fra to til 18 måneder.

– Det er helt forferdelig å behandle folk på denne måten. Det er jo ikke vår feil. «Kristine»

Kristine hadde 15 kroner på kontoen da bedriften gikk konkurs. Les historien hennes her.

Har ventet i 17 måneder

Hun er ikke alene. Flere titalls personer har tatt kontakt med NRK. Mange har venta på pengene fra lønnsgarantifondet i over ett år.

Filip (30) sin bedrift gikk konkurs i mars 2023.

Han fikk beskjed om at han skulle få pengene om mellom to og ti måneder.

17 måneder senere, i august 2024, har Filip fremdeles ikke fått noe.

Han måtte ta opp lån på 75.000 kroner for å klare seg.

– Jeg og kjæresten hadde nettopp kjøpt leilighet. Det var skikkelig tungt og belastende.

Filip fikk seg raskt jobb, men han sier det fortsatt bare er så vidt det går rundt på grunn av etterslepet.

Han venter på 110.000 kroner fra lønnsgarantifondet.

Maren Blomstereng Har ventet på pengene fra lønnsgarantifondet siden juli 2023. – Dette har vært en påkjenning jeg ikke unner noen.

Joakim Hove Har ventet på pengene siden august 2023. – Jeg har ikke hatt mulighet til å ta en normal ferie da jeg har måttet snu på alle kronene. Hove venter på 260.000 kroner.

Siri Østrem Har ventet på pengene siden juni 2023. – Dette går kun utover arbeidstaker som uforskyldt havner i økonomiske problemer når bedrifter slår seg konkurs. Har fått beskjed fra bostyrer at saken kan forventes ferdig vedtatt i januar eller februar 2025.

Seva Barbantonis Har ventet på pengene siden mai 2023. – Det siste året har vært en stor økonomisk utfordring på grunn av Navs behandlingstider.

Svein Justin Har ventet på pengene siden juni 2023. – Det er snakk om lønn for en måned pluss feriepenger.

Mann, (49) Har ventet på pengene siden mai 2023. Men bostyrer leverte ikke inn kravet til Nav før jula 2023. – Nå går jeg her nesten åtte måneder etter innlevert krav og har ikke mottatt noe, og samtidig snart 15 måneder etter konkursen. Dette er ikke godt nok.



Politikere vil at Nav skal gjøre mer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sagt at de nå skal rekruttere flere saksbehandlere.

Men både Kristine og stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø (H) og Mímir Kristjánsson (R) etterlyser flere tiltak enn dette.

– Man bør få på plass en straksløsning for utbetaling, framfor å bare håpe på at dagens køer blir redusert. Mímir Kristjánsson Stortingsrepresentant for Rødt

I et skriftlig svar til stortingsrepresentant Stokkebø (H) skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) at de blant annet skal rekruttere flere.

Liker ikke svaret

– Dette var et litt idéfattig og tilbakelent svar, og det virker som om hun har slått seg litt til ro med de lange saksbehandlingstidene, sier Stokkebø.

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) har ikke gitt slipp på saken. Han håper på en forandring i systemet rundt hvordan konkurssakene behandles. Foto: Cecilie Victoria Jensen

Han kommer til å ta en ny runde med regjeringen der han etterlyser en effektivisering av informasjonsinnhentingen til de som rammes av konkurs.

– Så langt som teknologien nå er kommet, burde man vurdere å digitalisere og automatisere mer av saksbehandlingen i de enklere tilfellene og så heller kjøre menneskelig sjekk for å verifisere at ting er rett, sier Stokkebø.

Vil ikke nevne andre tiltak

Til NRK sier statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet at forslag om nye systemer kan ta lang tid å få på plass.

Statssekretæren sier de vil følge situasjonen.

– Som vi har varslet, rekrutterer Nav nå flere for å behandle sakene. Vi vil følge med på om saksbehandlingstiden går ned og om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak, sier Hopsø.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap). Han minner om at de som søker om lønnsgaranti fordi arbeidsgiveren har gått konkurs, kan ha rett på dagpenger. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Departementet vil ikke gå inn på hvilke ytterligere tiltak det er snakk om.

Nav har ansatt to nye saksbehandlere

Nav sier til NRK at de har stor forståelse for at det kan være vanskelig å vente på svar.

Nå har de ansatt to nye saksbehandlere til lønnsgarantiområdet.

Men de sier det kommer til å ta noe tid før det blir en bedring i saksbehandlingstidene.

– Vi har dessverre lengre saksbehandlingstider enn vi ønsker på flere av ytelsene våre, sier seksjonssjef Bente Thori-Aamot.

Seksjonssjef Bente Thori-Aamot i Nav. Foto: Arbeids- og velferdsdirektoratet

I revidert nasjonalbudsjett fikk Nav 50 millioner kroner ekstra til å bedre saksbehandlingstidene.

Ifølge Nav er det per nå ingen midler til, eller planer om, å ansette flere saksbehandlere.

Venstre: – Grovt urimelig

Nå har Venstre slengt seg på. Nestleder Sveinung Rotevatn har også stilt et skriftlig spørsmål til Tonje Brenna (Ap).

– Jeg har merket meg sakene til NRK og reagerer sterkt. Jeg oppfatter det som grovt urimelig at folk må ha en enorm buffer for å klare seg etter en konkurs, sier han.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, har stilt et skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). – Hvis vi ikke er fornøyde med svaret, får vi følge det opp i Stortinget. Foto: William Jobling / NRK

Han mener et system med en form for automatisert utbetaling ville fungert bedre.

– Det er vanskelig å forstå at systemet skal være så byråkratisk.

