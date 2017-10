Flere fikk igjen på skatten

Det endelige skatteoppgjøret for Rogaland for 2016 viser at 270 269 skattytere får tilbake totallet 3,8 milliarder kroner, i snitt 14 375 kroner. 64 866 fikk restskatt, og må betale nærmere 1,8 milliarder kroner, som er et snitt på 28 195 kroner.