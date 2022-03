Flere fikk bøter

Politiet rapporterer om to avholdte kontroller i dag. I en fartskontroll i Salhusvegen i Haugesund mellom 10.43 og 14.40 skrev politiet ut 50 forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 58 kilometer i timen i 40-sonen. To førere fikk også bot for bruk av mobiltelefon under kjøring.

På riksvei 444 i Sandnes holdt utrykningspolitiet trafikkontroll mellom 12.30 og 14.40 i dag. 18 førere fikk reaksjoner. Tre mistet lappen. To av dem på grunn av fart. Høyeste fart var 151 km/t i 80-sonen