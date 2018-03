Flere dyr berget ut fra overtent gårdsbygning

Sør-Vest politidistrikt meldte om brannen klokken 04.45 fredag morgen.

– Det er full overtenning, og en eksplosjonsartet brann. Det er dyr inne i bygningen, og et hovedhus like ved. Vi er i ferd med å komme frem, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen til NRK ved 04.50-tiden.

Ifølge Bjørnsen var det to sauer, to hester, en geit, høner og kaniner i bygningen da den tok fyr.

– To hester, to sauer og en geit har kommet ut av bygningen, og har fått tilsyn av veterinær. De går nå og beiter, og det ser ut til at det går greit med dem selv om de har fått i seg en del røyk, sier politiets innsatsleder, Terje Helldal.

Dyrene ble reddet ut av røykdykkere som åpnet en bakdør og fikk hjulpet dem ut.

Brannen ved Tuastad gård fredag morgen var eksplosjonsartet, og bygningen ble raskt overtent. Foto: Thomas Halleland / NRK

Gårdsbygningen ligger på Tuastad i Røyksund i Karmøy kommune. Deler av bygningen har ved 05.30-tiden rast sammen, men det er ikke fare for spredning til hovedhuset.

Tuastad gård er en del av et rehabiliteringssenter til stiftelsen Karmøy ABR for tidligere rusmisbrukere.

– Det er kjempetrist. Jeg har ikke ord for å si det sånn... Det kommer til å ta en stund å få bygget opp loven igjen, sier avdelingsleder Torbjørn Juritzen.

Har en mistanke

De har brukt låven til arbeidstrening. Her har de passet dyr, drevet vedproduksjon og gjort snekkerarbeid på verkstedet.

– Vet du hvorfor det begynte å brenne?

– Nei, det får politiet ta seg av... Men vi har videoovervåking på hele eiendommen, så vi har en mistanke om hvor brannen startet, svarer Juritzen.

Politiet opplyser til NRK like før klokken seks at hele driftsbygningen har brent ned, og at det nå pågår en kontrollert nedbrenning av restene.

Krimteknikere undersøker

Innsatslederen vet ikke hvordan det er gått med de andre dyrene, men det er ikke funnet noen døde dyr så langt.

Driftsbygningen som er totalskadet i brannen er på mellom 1200 og 1300 kvadratmeter, og bare grunnmurene står igjen ved kvart over seks tiden.

Politiets krimteknikere skal nå undersøke branntomten for å finne årsaken til brannen.