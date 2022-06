– Jeg synes det er veldig fint å se på den, i stedet for arrene.

Zanne Hvid (26) ser ned på fargerike fjæren på den ene underarmen. Under de lyse fargene skimtes så vidt arrene. Arrene etter selvskading som ble gjort i en vanskelig tid med mobbing da hun var ung.

Zanne Hvid sine selvskadingsarr er nå er dekket over med en fargerik fjør. Du trenger javascript for å se video. Zanne Hvid sine selvskadingsarr er nå er dekket over med en fargerik fjør.

– Jeg vil gjøre arrene mine litt mer usynlige, til barna mine er gamle nok til å forstå hvorfor mamma skadet seg selv som ung. Da kan jeg fortelle dem hva som skjedde. For jeg ønsker å være ærlig.

For målet er ikke å skjule arrene.

– Det viktigste er å flytte fokus. For arrene vil alltid være der.

Hugo Leander Tønnessen, som driver Tanken og Minnet tattoo studio på Sola, jobber med å fargelegge arrene til Zanne. Fargestrekene går i sammen retning.

I det siste har han sett noe nytt. Flere kommer til ham med arr de ønsker å dekke til.

Større åpenhet om arr

– Jeg er ikke kirurg eller psykolog, men jeg er en reser på å tatovere. Da fant jeg ut at dette kunne være løsningen for min side.

Han har tatovert arr i en årrekke. Men nå opplever han en større åpenhet blant kundene sine enn før.

– Kunden er den vanlige mannen i gata. Det har vært mer fokus på den mentale helsen etter pandemien, og folk tør å være åpne.

Nå fikser han på arr hver dag i studioet sitt. Det kan være arr etter selvskading, men også brannskader og andre hudskader.

Har full forståelse

Mental Helse Ungdom har registrert at en del velger å tatovere over arr etter selvskading.

Martin Nordbø, lokallagsleder i Mental Helse Ungdom mener at man ikke skal skamme seg over å ha vært i en så vanskelig livssituasjon at man har drevet med selvskading. Foto: Erik Waage / NRK

– Noen har valgt å skjule arrene med tatovering for å avslutte den delen av livet og så gå videre, sier lokallagsleder i Mental Helse Ungdom, Martin Nordbø.

Andre ønsker å slippe blikk og spørsmål om en tidligere del av livet sitt, ifølge Nordbø.

Dette sier en annen som har valgt å tatovere over arrene sine:

– Av egen erfaring vet jeg at det kan ligge mye skam bak arrene. For min egen del, som jobber i en barnehage, er jeg positiv til selv å kunne dekke arrene. Jeg vet at mennesker rundt meg legger godt merke til og gjør seg opp sin egen mening, uten å kjenne til historien.

Mental Helse Ungdom mener at man ikke skal skamme seg over å ha vært i en så vanskelig livssituasjon at man har drevet med selvskading.

– Jeg mener at man ikke skal være nødt til å dekke til arr, samtidig har jeg full forståelse for de som velger å tatovere over arene, for å kunne starte et nytt kapittel i livet sitt, sier Nordbø.

Har sine grunner

For noen kan tatoveringen ha en symbolsk betydning:

– Det handler overhodet ikke om at jeg skammer meg for situasjonen jeg var i, så jeg ville ha gjort det om igjen. Og tatoveringene jeg valgte har en symbolsk betydning, så det er en mening med det hele.

Alle har sin historie, ifølge tatovøren.

– Og da vurderer jeg arrene, jeg spør aldri hvordan de har oppstått.

Men ikke alle arr er lette å dekke over.

– Det kan variere mye. Noen er veldig dype og lange, og ikke alt kan dekkes. Men han mener om lag 80 prosent kan dekkes.

Merker en lettelse hos kunden

Leander Tønnessen ønsker å avstigmatisere tatovering. Tatovører har alltid vært litt på utsiden av samfunnet.

– Nå har vi muligheten til å komme inn og gjøre noe fint, sier han.

Han merker at interessen er stor:

– Vi har blant annet fått henvendelser fra utlandet. Folk vil fly hit bare for å få det gjort, sier han.

Tatovøren merker en lettelse hos kunden når hen går ut døren.

– De synlige arrene har vært tunge å bære for mange.

For Zanne Hvid har tatoveringen betydd mye.

– Sykt viktig at han har dette tilbudet. Det er mange som sitter hjemme med arr, enten etter ulykker eller selvskading.