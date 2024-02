Flere busser har problemer i trafikken

NRK har fått flere meldinger om at det er ekstremt glatt på veiene i Stavanger-området, og en NRK-reporter melder blant annet om flere busser som har kjørt i grøftene på Tasta i Stavanger.

På Ullandhaug i Stavanger er det en buss som sperrer for trafikken i nordgående felt i Kristine Bonnevies veg. Ifølge NRKs reporter på stedet skal det være flere busser som ikke kommer seg forbi.

Kolumbus melder at det på grunn av snøværet i Rogaland må påregnes forsinkelser og innstillinger på kort varsel.

NRK Trafikk har også fått tips om at trafikken står på E39 ved Helleland i retning Flekkefjord. Her har tre vogntog problemer opp bakken og sperrar for resten av trafikken.

Politiet sier at de ikke har fått meldinger om noen store uhell, men operasjonsleder Irene Ragnhildstveit oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.