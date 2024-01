Flere bortvist i løpet av natta

Like før klokken 01 natt til søndag, fikk politiet melding om en person som hadde blitt slått ned i Stavanger. Personen var oppegående, men ble innlagt på SUS.

Like før halv to natt til søndag fikk politiet melding om en mann og en dame i et slagsmål på et utested i Sola. Kvinnen fikk et mindre kutt i ansiktet. Politiet har tatt avhør, og opprettet sak på forholdet.

Det har i løpet av natten blitt bortvist 11 personer fra Stavanger, Haugesund, Sauda og Bremnes.

Noen av de bortviste returnerte, og ble satt i arrest. Politiet oppretter sak på disse tilfellene.