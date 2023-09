Flere bortvist fra byen – Mann slo til vekter og gjest

00.50: En mann i 20 årene ble stoppet i Hå i Nærlandsområdet og var mistenkt for ruskjøring. Han fikk beslaglagt førerkortet.

01.02: En aggressiv, beruset kvinne i 20-årene ble bortvist fra en adresse på Verven i Stavanger.

01.26: En mann i 20-årene ble bortvist fra en adresse i Sandnes sentrum siden han var en plage for et utested. Mannen vendte tilbake og ble anmeldt for å ikke ha etterkommet pålegget.

02.21: Beruset mann i 20 årene bortvist fra Haugesund sentrum.

02.32: Mann i 40-årene bortvist fra Stavanger sentrum for å ha laget problemer på utested.

02.32: Mann i 30-årene bortvist fra Hundvåg etter å ha havnet i klammeri med annen person.

03.00: Mann i 30-årene slo en vekter og en annen gjest på utested i Stavanger. Ble bortvist fra sentrum.

03.23: En gutt på 16 år ble stanset på moped på Øksnevad. Han hadde drukket alkohol og ble kjørt til legevakt hvor det ble sikret blodprøve.

03.28: Mann i 20-årene bortvist fra Stavanger sentrum. Blir også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.

04.00: En 19 år gammel mann kjørte i et tre i Tysvær rundt klokken 04. Fører skal være uskadd, men bilen må taues fra stedet.