Flere bortvisninger i Rogaland i natt

Politiet melder om flere borvisninger fra sentrum mange steder i fylket i natt. Deriblant Haugesund, Egersund, Jørpeland, Stavanger og Sandnes.

I Sandnes slåss to men i 30-årene utenfor et utested i sentrum. Politiet var til stede for å roe situasjonen. Ingen personskader gjorde at ingen ønsket å anmelde hendelsen, men da den ene involverte dukket opp igjen i sentrum og havnet i en ny slåsskamp ble han innsatt i arrest og anmeldt for å ikke etterkomme pålegg.

I Stavanger havnet en mann (21) i arresten etter å ha oppført utagerende på et utested i sentrum like etter midnatt. Mannen forsøkte flere ganger å sparke etter en dørvakt. Den unge mannen blir anmeldt for kroppskrenkelse. Ingen personer ble skadet.

Klokken 02.39 i natt kom det melding om en svært krakilsk mann (20) inne på et utested i Stavanger. Mannen ble tatt hånd om av politiet. Han blir anmeldt for forholdet og satt i arrest.

Ikke lenge etter I Stavanger har en beruset mann i 30-årene slått til en vekter og noen gjester ved et utested i sentrum. Mannen blir satt i arrest og anmeldes for forholdet.