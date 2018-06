Flere bortvisninger

Politiet bortviste fire personer fra Stavanger sentrum i natt. Årsaken var ordensforstyrrelse på offentlig sted. De to første forholdene skjedde rundt halv ett i natt. Da fikk først en mann (27), og så ei kvinne (18) beskjed om at de ikke var ønsket på byen. En liten time senere bortviste politiet to personer til av samme årsak.