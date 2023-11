Flere biler i trafikkuhell i Sirdal

Brannvesenet holder på å flytte to biler som var involvert i et trafikkuhell i Sirdalsveien i Sirdal. Det skal ikke være alvorlig personskade, men bilene sperrer Sirdalsveien. Det er i tillegg to andre biler som har kjørt i grøften i samme område, melder politiet på Twitter/X. De legger ved at det snør og er glatte veier.