Det merkes at det går mot bedre tider i verkstedhallen til oljeserviceselskapet Halliburton. Aktiviteten er på vei opp etter en tøff tid, men selv om tidene var tøffe, lot de ikke det gå utover lærlingene.

– Vi ser etter lærlinger med mekanisk, hydraulisk og elektrisk erfaring, det er den typen arbeidsoppgaver vi har her, sier Aleksander Frøyen som er avdelingsleder i Halliburton. Han mener det er et samfunnsansvar å hjelpe lærlingene med å få et fagbrev.

– Vi har i mange år hatt lærlingprogram, og det er et av de programmene vi har for å få inn ny kompetanse, legger HR-sjef Lene Dreyer til.

Les også: Victoria har kompetansen mange bedrifter trenger

Trenger ny kompetanse

– De bedriftene som har et udekket kompetansebehov, er olje og gass. I fjor oppga rundt 30 prosent at de hadde et udekket kompetansebehov, nå er det over 50 prosent, sier rådgiver Tormod Andreassen i NHO.

Han mener at det tyder på bedre tider.

– Dette er et markert byks. I fjor var det et voldsomt fall på grunn av oljeprisfallet og de vanskelige tidene vi har vært gjennom, sier Andreassen.

Statoil satser på lærlinger

– Jeg har nettopp begynt i Statoil. Jeg var ferdig utdannet som boreingeniør fra Universitetet i Stavanger i 2016. Det var veldig tøft å ha studert i fem år, så kom nedgangstidene. Det var flere ganger jeg tenkte at det nå var slutt, sier Saresh Mohammad.

Saresh Mohammad og Andreas Holst i Statoil. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Etter et år hos Norsk Olje og Gass har han nå fått jobb hos Statoil. Oljegiganten har kuttet og kuttet på det meste de siste årene. Men satsingen på de unge har ikke blitt mindre.

– Sist uke var jeg så heldig at jeg fikk ta imot 141 nye lærlinger. Fra i fjor har vi 135 lærlinger, så vi har nærmere 300 lærlinger på våre landanlegg og offshore på sokkelen. I fjor tok vi også imot 45 nyutdannede fra høyskolene. Det var vi ikke fornøyd med, så i år tar vi inn cirka 70, forteller leder for læring og utvikling i Statoil, Andreas Holst.

Går mot bedre tider

Både hos Statoil og Halliburton tror de nå på lysere tider etter flere år med nedtur.

Tidligere ansatte Halliburton de fleste lærlingene etter at de hadde fått fagbrev, men slik har det ikke vært de siste årene. Nå er det i ferd med å snu igjen.

Stian Pollestad fikk fagbrev for få måneder siden, og har nå fått korttidskontrakt.

– Nå har jeg fått noen måneder her, så får jeg eventuelt bli jobbsøker etter det. Jeg trives veldig godt i denne bransjen, så får vi se hva framtiden bringer, sier Pollestad.