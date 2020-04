Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Noen av de smitta er barnehagebarn som hører til to barnehager i kommunen, opplyser kommunen.

– Onsdsag denne uka fikk vi vite at en ung voksen teset positivt for koronaviruset, sier Katrine Marie Haga Nesse, kommuneoverlege.

Nylig ble det påvist positiv prøve for covid-19 på en ung, voksen person i Karmøy. Smittesporingen viste at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt, skriver Karmøy kommune i en pressemelding.

26 personer ble testet fredag formiddag, og det ble da påvist koronasmitte blant 22 andre personer i samme miljø.

Flere av dem som er smittet er barn, ifølge pressemeldingen.

De som er testet, har sparsomme symptomer, og ingen er alvorlig sjuke.

«Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter vil bli kontaktet direkte og fortløpende gjennom søndagen. Det er så langt vurdert at sannsynlighet for videre smitte er lav», heter det i pressemeldingen.

– Vi har informert skoleledelse og barnehageledelsene om situasjonen, sier kommunalsjef Bjørn Andersen i Karmøy kommune i pressemeldingen.

Karmøy kommune skal informere pressen om situasjonen klokken 18.00