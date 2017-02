– Vårt håp er at det oppleves som mer virkningsfullt og naturlig å gå til politiet når en har blitt utsatt for seksuelle overgrep, sier politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Mannes.

De siste tallene fra Politidirektoratet viser at antall voldtektsanmeldelser i Norge økte med 21.9 prosent fra 2015 til 2016. Ser vi på utviklingen over fem år, er økningen 36,2 prosent fra 2012 til 2016.

Det samme ser vi også i Sør-Vest politidistrikt. Selv om økningen her kun var på fire prosent fra 2015 til i fjor, ble 30 prosent flere voldtekter anmeldt fra 2012 til 2016.

Lettere å søke hjelp

Mannes tror ikke økningen skyldes flere voldtekter.

– Det er veldig vanskelig å være sikker, med tanke på at vi forholder oss til mørketall. Men vi opplever det slik at det er blitt lettere å anmelde denne typen saker, enn det var tidligere. Hjelpen framstår som nærmere, og en ser at sakene fører fram, sier han.

SKAM har redusert skammen

På voldtektsmottaket i Haugesund har tallet på pasienter stort sett vært jevnt de siste årene. Men i 2016 opplevde mottaket en økning på 22 prosent, og tok imot 38 personer som hadde blitt utsatt for voldtekt.

Gynekolog Gunnvor Storesund er leder på voldtektsmottaket på Haugesund sjukehus. Hun deler politiets syn.

Gunnvor Storesund er leder på voldtektsmottaket i Haugesund og ser en økning i antall henvendelser. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Hemsedal-saken har vært en stor sak i media i forhold til hvor viktig det er å anmelde. I tillegg har TV-serien Skam tatt opp temaet voldtekt. Mange blir utsatt for overgrep og da er det bra at noen tør å stå fram. Jo flere som gjør det, jo flere vil de få med seg, og jo mindre tabubelagt blir det, sier Storesund.

Offer og overgriper kjenner hverandre

Ifølge Kripos sin rapport om voldtektssituajonen i Norge i 2015, skjer 39 prosent av voldtektene i forbindelse med fest. I 64 prosent av tilfellene er det en relasjon mellom fornærmede og den som forgriper seg.

Politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Mannes, håper og tror at økningen i voldtektsanmeldelser skyldes at flere velger å politianmelde. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Relasjonen mellom den som er utsatt for overgrep, og den som har begått overgrepet er kanskje en av de mest vonde sidene ved dette, sier Mannes.

– Få bort mørketallene. Få bort skammen

Cecilie Hagemann er gynekolog på St. Olavs Hospital i Trondheim, og førsteamanuensis på NTNU. I 2014 forsvarte hun en doktoravhandling om helsehjelp og rettspleie ved voldtekter. Hun tror oppmerksomheten rundt Hemsedal-saken og TV-serien Skam spiller en rolle i den utviklingen vi nå ser.

Cecilie Hagemann tror debatter om voldtekter i media, gjør at det er mindre skambelagt å anmelde voldtekt nå, enn det har vært før. Foto: Lise Sørensen / NRK

– Vi har hatt debatter i samfunnet som kanskje gjør at det er litt mindre skambelagt å anmelde voldtekt enn det har vært. Jeg håper i hvert fall at det er det som er tilfellet. Og jeg tenker at det er viktig å anmelde uansett. Få bort mørketallene. Få bort skammen, sier Hagemann.