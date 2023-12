Fleirtalet vil gjera noko med ulike straumprisar

Eit fleirtal på Stortinget vil be regjeringa om å endre dei store prisforskjellane i dei ulike straumprisområda her i landet.

Spesielt her i Sørvest-Noreg, område NO2, har prisane vore høgare enn i andre område.

Når har Aftenbladet fått stadfesta at alle parti i energi- og miljøkomiteen instruerer regjeringa om å setja inn tiltak. Innstillinga kjem i dag.