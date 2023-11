Fleirtalet gjeninnfører betaling for bilar på ferjene

Fleirtalet i fylkespolitikken kuttar kraftig i kollektivbudsjettet for neste år.

Det blir kutt i hurtigbåtrutene på 5 millionar kroner.

Helgeruter til Borgøy og hurtigbåt til Hjelmeland blir lagt ned.

I tillegg varslar fleirtalet at eigarane igjen må betale for å ta med bilen på fylkeskommunale ferjer. Dette har vore gratis den siste tida.

Når det gjeld busstrafikken så blir kuttet der 8 millionar kroner. Ifølge fleirtalet skal det kuttet takast ved å redusere andre tiltak som Kolumbus driv på med, og i tillegg skal administrasjonen kuttast.