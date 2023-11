Fleirtalet avgjer kor mykje dyrare kollektivbillettane blir

Klokka 11.30 i dag får me vita kva som skjer med buss og båtruter i fylket til neste år, og kor mykje dyrare billettane blir. Då legg fleirtalet i fylkespolitikken fram sitt forslag til budsjett for neste år. Signala er at kollektivtrafikken må klare seg med opptil 40 millionar kroner mindre enn dette året.