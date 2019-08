Fleirtal for å snu bommen på bybrua

Det blei fleirtal for å snu bommen på bybrua i Stavanger i eit ekstraordinært bystyremøte i kveld. Dermed skal bebuarane på Hundvåg betale på veg ut frå sentrum, i staden for inn til sentrum. Politikarane opnar også for å endre rushtidsavgifta.